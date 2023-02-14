شركة صينية تعلن عن نيتها بمضاعفة إنتاجها النفطي في حقل عراقي

شركة صينية تعلن عن نيتها بمضاعفة إنتاجها النفطي في حقل عراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة اندبندنت يونايتد اينرجي الصينية، اليوم الثلاثاء، نيتها مضاعفة إنتاج حقل الفيحاء النفطي من المنتجات خلال الفترة المقبلة.وذكرت الشركة في تقرير نشرته شبكة “اب ستريم” المعنية بالشؤون النفطية، ان حقل الفيحاء النفطي الواقع في المربع التاسع لمحافظة البصرة، سيشهد اعمال تطوير بالتعاون مع شركة تشاينا بتروليوم الصينية، بضمنها “حقن المياه” و”بناء محطة معالجة مركزية داخل الحقل”. وأشارت الشبكة إلى “تصاعد أهمية الحقل النفطي وما ينتجه للعراق من خلال عمليات التطوير المستمرة الذي يخضع لها، وآخرها العام الماضي”.

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