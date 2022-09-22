شركة غاز البصرة تعلن عن خطة لـزيـادة إنتاجها إلى (1500) مليون قدم مكعب قـيـاسـي

شركة غاز البصرة تعلن عن خطة لـزيـادة إنتاجها إلى (1500) مليون قدم مكعب قـيـاسـي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شركة غاز البصرة، الخميس، عن خطة خمسية لـزيـادة الإنتاج إلى ألف و500 مليون قدم مكعب قـيـاسـي، وتـعـزيـز رفــد شبكة الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من الوقود.وقــال نـائـب المـديـر المــفــوض، مدير هيئة الإنـتـاج العليا للشركة، مـرفـأ الاســـدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ، إن “الشركة تسعى عن طريق تنفيذ مشاريعها المرسومة في خطة الموازنة للأعوام الخمسة المقبلة إلى تحقيق زيـادات في معدل الإنتاج بشكل تدريجي وصولا إلـى ألـف و500 مليون قــدم مكعب قـيـاسـي كمعدل لإنتاج الـغـاز”. وأضـاف الأسدي، أن “هذه الزيادة ستضمن ارتفاع إنتاج الغاز الجاف الــذي من شأنه تغذية محطات تجهيز الطاقة الكهربائية، إذ أن ذلك سيوفر زيـــادة قـدرهـا 5.1 كيكاواط كمعدل إضافي لما تنتجه اليوم فــي حــال جــرت الأمــــور وفـق الخطط والمشاريع المرسومة”. وأوضــح أن “الشركة فــي الــوقــت الـحـاضـر تدعم شبكة الكهرباء بما يقارب 5.3 كيكاواط من الوقود”، مبيناً أن “هذه الزيادة ستكون من ثلاثة حقول رئيسة في جنوب البلاد هــي غــرب الـقـرنـة والرميلة والزبير”. ويقدر إنتاج البلاد حالياً من الغاز بكمية ثلاثة آلاف مليون قـدم مكعب قياسي في اليوم (مقمق)، أما احتياجات العراق الحالية مـن الـغـاز الطبيعي فتصل إلى 3083 مقمق يومياً، فيما تصل كميات الغاز المحروق1628  مـقـمـق يــومــيــاً. 

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