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شركة غاز البصرة تعلن عن خطة لـزيـادة إنتاجها إلى (1500) مليون قدم مكعب قـيـاسـي
خبير اقتصادي:العراق يخسر (7) مليارات دولار شهرياً جراء قانون الأمن الغذائي الفاسد
نائب:المحكمة الاتحادية تنقض قرار تكليف وزير النفط بمهام إدارة شركة النفط الوطنية
النزاهة النيابية تؤكد على أهمية إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة
نائب:الإقليم لايحترم الحكومة الاتحادية ويتصرف كأنه دولة مستقلة
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