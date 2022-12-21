شركة للعائلة البارزانية تتعاقد مع القوات الأمريكية في شمال العراق لتزويدهم بالوقود

شركة للعائلة البارزانية تتعاقد مع القوات الأمريكية في شمال العراق لتزويدهم بالوقود
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة “انتجلنس اونلاين” الاميركية المعنية بالشؤون الاستخباراتية، مساء أمس الثلاثاء، عن قيام القوات الأمريكية المتمركزة في شمال العراق، بإلغاء العقد الذي يربطها بشركة محلية لصالح أخرى وصفتها بــ”مقربة من عائلة البارزاني” لتجهيز الوقود.وأوضحت الشبكة بحسب تقرير ، أن “شركة جمال العالم، والمسؤولة عن تجهيز معسكرات القوات الامريكية شمالي العراق بالوقود، قد خسرت عقدها مع الجانب الأمريكي تحت شكوك بــ “كونها على تواصل بطهران”.وتابعت، أن “الشركة التي تجهز الوقود للمعسكرات الأمريكية، تعرض لإلغاء العقد بشكل كلي، مع وجود انباء عن تدخلات من أطراف أخرى للحصول على العقد المغري بعد شائعات عن صراع داخلي بين جهات متنفذة للحصول عليه”.واضافت الشبكة، أن “المعلومات التي حصلت عليها أوضحت بان القوات الأمريكية قررت التعاقد مع شركة ريبيت كونسولتانت انترناشونال الامريكية كبديل”، معلنة أن “الشركة الامريكية الجديدة تحظى بــ “علاقات مقربة جدا مع عائلة بارزاني”، على حد وصفها، فيما أشارت الى “وجود تعاون بين الطرفين للحصول على العقد الأمريكي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *