شركة نفط البصرة:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي إلى (6)ملايين برميل يومياً

شركة نفط البصرة:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي إلى (6)ملايين برميل يومياً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفصحت شركة نفط البصرة، الثلاثاء، عن خطة خمسية لزيادة إنتاج النفط في الحقول الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يومياً.وقال مدير قسم تطوير الصناعات النفطية في شركة نفط البصرة حسن محمد ذكر للصحيفة الرسمية، إن “هناك خطة مدرجة ضمن نشاط نفط البصرة بالنسبة للصعيد الاستخراجي تشمل الجهد الوطني وجهد التراخيص مدتها خمس سنوات”.وأضاف ذكر، أن “الهدف المخطط له ضمن الخطة الخمسية هو زيادة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية لتصل إلى مديات 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *