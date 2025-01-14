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إيران تطالب قوات التحالف الدولي الانسحاب من العراق “لتعزيز سيادته”!!
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
شركة نفط البصرة: أكثر من (3) ملايين برميل نفط يومياً الصادرات العراقية عبر موانئ المحافظة
نيجيرفان والمندلاوي يتفقان على تعديل قانون الموارنة لما يخدم حكومة الإقليم
بريطانيا تخطط لإعادة ( 16499) مهاجراً عراقياً إلى بلادهم
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شركة نفط البصرة: أكثر من (3) ملايين برميل نفط يومياً الصادرات العراقية عبر موانئ المحافظة
نيجيرفان والمندلاوي يتفقان على تعديل قانون الموارنة لما يخدم حكومة الإقليم
بريطانيا تخطط لإعادة ( 16499) مهاجراً عراقياً إلى بلادهم
المالكي والبارزاني يؤكدان على حل المشاكل وفقا للدستور
المالية النيابية: الرواتب والنفقات الحاكمة من أولويات موازنة 2025
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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حكومة الانبار:السوداني يتبرع بالمال العام إلى حزب الله اللبناني تاركا مدن العراق المدمرة
زعيم إطاري: حل الحشد الشعبي بأمر الإمام خامئني حصراً
مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
السوداني لخامئني: رغباتكم أوامر ولن نحل الحشد لأنه قوة النظام السياسي
العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
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