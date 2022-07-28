شعبوثي:سيد ( الإصلاحيين) من يقود العراق!

شعبوثي:سيد ( الإصلاحيين) من يقود العراق!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ما يكنى بـ( الشعبوثي) وفق ما وصفه عمه مقتدى الصدر المدعو ( صالح محمد العراقي) والذي يعرف بوزير الصدر قال في بيان له ، اليوم الخميس، أن تظاهرة أتباعه واقتحامهم المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد أمس جاءت بالمشاركة مع “التشرينيين”، عادا ذلك  “رسالة استلمتها الأحزاب وفهمها القضاء و استوعبها العالم”.وقال ( شعبوثي) في بيان ،  إنها “جماهير منضبطة، مظاهرات سلمية، عفوية منقطعة النظير، سرعة اقتحام ومباغتة،  شجاعة وقوة قلب، طاعة للقائد، تفهم عالي المستوى لذوقه وأمانيه”.واضاف وزير الصدر عن تظاهرة الامس قائلا، إنها “كانت موطئ يغيض ويخيف الفاسدين والتبعيين، كانت بجزء قليل من التيار.. فماذا لو كان التيار بثقله المتعارف ؟”، مشددا القول “اليوم جرة إذن.. وغدا ؟! “.واشار أيضا إلى أنها “ثورة إصلاح في شهر الإصلاح وامتدادا لسيد الإصلاح الإمام الحسين”، مشيدا بـ”تعاون القوات الامنية”.ولفت الى أن “اشتراك بعض الأحبة من ثوار تشرين، ما جعلها ملحمة عراقية”، مقدما الشكر للمتظاهرين.وعد وزير الصدر هذه التظاهرة أنها “رسالة استلمتها الأحزاب وفهمها القضاء و استوعبها العالم أجمع”، مضيفا ” لعلها تصلح أن تكون رسالة للتطبيعيين والمهادنين وللـ (ميم)”.وتابع قائلا “بالأمس ضد الدكتاتور واليوم ضد الفساد والتبعية لذا قد ذكرتنا بالثورة الشعبانية”، مخاطبا اتباعه “رفعتم رؤوسنا عاليا.. زادكم الله عزة وشرفا”.ونقل شعبوثي عن الصدر “إذا استمر الفاسدون على غيهم وعنادهم وفسادهم وظلمهم وتبعيتهم وكرههم للوطن، فالشعب إذا كان بهذا الانضباط فيستحق أن يكون هو القائد وهو من يقرر مصيره”. وانطلقت عصر أمس الأربعاء، (27 تموز 2022)، تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، ليتوجهوا بعدها الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوارها وليتمكنوا من اقتحامها، ومن ثم اقتحام مبنى مجلس النواب العراقي.

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