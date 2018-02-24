بغداد/شبكة أخبار العراق- عن دار الكتب العلمية في بغداد صدر حديثا للأديب والمؤلف العراقي الراحل عبد الحميد الهلالي كتاب (شعراء من العراق) بمراجعة كريمته عالية عبد الرزاق الهلالي، وإشراف ومتابعة الكاتب والصحفي عاصم جهاد، وبطبعة أنيقة يستحقها مثل هذا الكتاب القيم .ابتدأت صفحات الكتاب بمقدمة ضافية بقلم المؤلف جاء فيها أنه نشر (تحت هذا العنوان أبحاث هذا الكتاب على صفحات مجلتي (الأديب) البيروتية و(الثقافة) القاهرية في فترات متفاوتة)، وقد دفعه لدراسة هؤلاء الشعراء خمسة دوافع، هي : الرغبة في الكشف عن كثير من صفحات هؤلاء الشعراء، وتعريف القراء بهم داخل العراق وخارجه، وإماطة اللثام عن بعض الوقائع والحقائق الخافية عن بعض الدارسين، وتسهيل مهمة الراغبين في دراسة حياة هؤلاء الشعراء وشعرهم، وتقديم نماذج منتقاة من شعر كل واحد منهم .
تضمن الكتاب سيرا مفصلة لأربعة عشر شاعراً عراقيا، وهم :
1.الحاج محمد حسن كبه (1852- 1918م)
2.أحمد عزت باشا الفاروقي (1828- 1892م)
3.المفتي السيد محمد حبيب العبيدي (1878- 1963م)
4.الحاج عبد الحسين الأزري (1880- 1954م)
5.سعد صالح (1895- 1949م)
6.عبد الرحمن البناء الشاعر الاستقلالي (1881- 1955م)
7.السيد محمد الباقر الحلي (1894- 1971م)
8.أكرم أحمد شاعر الشباب (1906- 1968م)
9.محمد ناجي القشطيني (1892- 1972م)
10.الشيخ محمد مهدي البصير (1895- 1974م)
11.الشيخ علي الشرقي (1890- 1964م)
12.عبد المحسن الكاظمي شاعر الارتجال (1865- 1935م)
13.الشيخ محمد جواد الشبيبي أبو الشعراء (1862- 1944م)
14.خالد الشواف والمسرحية الشعرية (1924- 2012م)
وقد اعتمد المؤلف منهجا شائقا وواضحا في استعراض سير هؤلاء الشعراء يتلخص في تقديم موجز، وتعريف بأسرة الشاعر ونسبها، وبعدها إلى سيرته منذ ولادته ودراسته، ومراحل حياته المتعاقبة، ومؤلفاته قبل الانتقال إلى شعره، واختيار نماذج منتقاة من قصائده، والتوقف عند بعض المنعطفات المهمة في حياته وشعره، وما قيل عنهما من معاصريهم، ولا ينسى علاقاته مع معاصريه من الأدباء والشعراء، وما بينهما من أخوانيات .