شقيقة أون تهدد واشنطن وسيؤول

شقيقة أون تهدد واشنطن وسيؤول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت كيم يو كونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون، الثلاثاء، كلا من الجارة الجنوبية والولايات المتحدة، إذا ما مضتا قدما في المناورات العسكرية المشتركة.وقالت كيم يو كونج، في بيان، إن “كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواجهان تهديدات أمنية نتيجة المضي قدما في تدريبات عسكرية مشتركة، من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع”.ولفتت الى إن “المناورات العسكرية عمل مذموم مدمر للذات يهدد الشعب الكوري الشمالي، ويثير توترا في شبه الجزيرة الكورية”.وأضافت ان “الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدا أمنيا أشد خطورة بتجاهلهما تحذيراتنا المتكررة من المضي قدما بالتدريبات الحربية الخطيرة”.واتهمت كيم يو كونج كوريا الجنوبية “بالمعاملة الغادرة” لمضيها في التدريبات بعد قليل من إعادة تشغيل خط ساخن بين بيونغ يانغ وسيؤول في محاولة لتخفيف التوتر.وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن “أفعال الولايات المتحدة العسكرية تظهر أن حديثها عن الدبلوماسية ليس سوى ستار وهمي يخفي اعتداء على شبه الجزيرة الكورية وإن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فككت واشنطن قوتها العسكرية في الجنوب”.وأكدت أن كوريا الشمالية ستعزز “قوة الردع الخالصة” بما يشمل “القدرة القوية على توجيه ضربات وقائية” للتصدي للتهديدات العسكرية الأمريكية المتزايدة. 

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