شمخاني:أي اعتداء أمريكي على إيران سيواجه رد قاس من أبناء خميني في الحشد الشعبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ الأدميرال علي شمخاني،الخميس، أن أي تهديد لمصالح إيران سيتبعه ردّ حتمي منها ومن أبناء خميني في الحشد الشعبي.وفي تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” شدد شمخاني على أن الرد سيشمل المعتدي وداعميه ومن معه في المنطقة والعالم ، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ “الجدران الزجاجية” التي أنشئت بالدولارات النفطية لن تكون مانعاً أمام الرد الإيراني.وكان المرشد الايراني علي خامنئي أعلن ، لأربعاء 27 حزيران 2019، أن الأمة الإيرانية لن تتراجع في مواجهة الضغوط الأميركية والعقوبات القاسية والإهانات.وقال خامنئي: “مهما بلغت ضغوط الأعداء فهي لن تترك تاثيراً على الشعب الايراني الطامح للعزة والاستقلال والتقدم”.من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني متوجهاً إلى الأميركيين: “الطريق الذي اخترتموه هو طريق خاطئ، وأضاف: “نحن لا نريد الحرب والتوتر في المنطقة لكن حدودنا هي خط أحمر بالنسبة لنا”.وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن “تصرفات أميركا وإجراءاتها دليل على أنها لا ترغب بالمفاوضات وأن مزاعمها حول المفاوضات خاوية.وقال ظريف: “لا أحد يلزمنا بفعل شيء ونحن نقوم بما يعود بالنفع على بلدنا ونعمل بناء على برنامجنا”. وأضاف: “حين يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم بالاتفاق النووي يمكنهم توقع شيء منا حينئذ”.