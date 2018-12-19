شمخاني:سيُمرغ أنف أمريكا في العراق من قبل تحالف البناء وحشده الشعبي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال امين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، الاربعاء، ان أميركا بتكثيف ضغوطها في الحظر على ايران تريد إيجاد هوة بين أركان السلطة من جهة ومن جهة اخرى بين السلطة وأبناء الشعب الإيراني وبين العراق وايران، لكننا أثبتنا ومن خلال تضامننا أن الحظر نتائجه معلومة، وأن التضامن بين القوات المسلحة الايرانية وحكومتها والحكومة العراقية من خلال تحالف البناء وحشده البطل بات اكثر مما يتصوره الأعداء،وإن الحرس الشوري الايراني والحشد الشعبي بصمودهما ووقوفهما الى جانب قائدهم الامام خامئني، سيمرغ انف ترامب بالتراب.واضاف شمخاني في تصريح صحفي له اليوم، ان الاستكبار العالمي بقيادة اميركا اراد انتهاج سياسة تبعث اليأس وتؤدي الى إنهيار الشعب من الداخل من خلال تشديد الحظر وبث الفرقة بين أبناء الشعب، لكننا أثبتنا لأميركا على مدى العقود الأربعة الماضية ان آمالها وطموحاتها إزاء ايران لن ترى النور، مادام الشعب ملتف حول قيادته ويحرص على تلاحمه ووحدته.واكد شمخاني ان خروج اميركا من الاتفاق النووي يعتبر إنتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية، وإنها حتى لولم تكن لديها اي ذريعة، كانت ستخرج من هذا الإتفاق كما خرجت من الإتفاقيات الدولية الاخرى.يذكر أن تحالف البناء يمثل المحور الإيراني في العراق.