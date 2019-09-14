شمس الدين:80% من موازنة حكومة مسرور تذهب إلى عائلتي بارزاني وطالباني

شمس الدين:80% من موازنة حكومة مسرور تذهب إلى عائلتي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، السبت، ان حكومة الاقليم لم تمنح الشعب الكردي غير نسبة 20% من الموازنة التي حصل عليها من بغداد، مبيناً ان برلمان كردستان لم يصادق على موازنة الاقليم منذ خمس سنوات مضت.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، ان “الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي يسيطران على الاقليم ومقدراته ومؤسساته ومنافذه الحدودية، اضافة الى النفط والغاز والعقود، حيث يخضع الملف الاقتصادي برمته الى سيطرة الحزبين في الداخل والخارج”.واضاف ان “الحزبين المذكورين يمنحان الشعب الكردي اقل من 20% من الميزانية التي يستلمها الاقليم من العاصمة بغداد، في حين ان 80% من الموازنة وايرادات كردستان تسيطر عليها العائلتين البارزانية والطلبانية”.واوضح ان “برلمان كردستان لم يصادق على مشروع قانون الموازنة الخاصة بالاقليم منذ اكثر من خمس سنوات مضت، وبالتالي فأن ايرادات الاقليم لاتوجد عليها اي رقابة او محاسبة او معرفة اين ذهبت تلك المبالغ وماهي المشاريع التي صرفت عليها”.

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