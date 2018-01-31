شنكالي:أربيل وبغداد توصلتا إلى أربع اتفاقيات

أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم شنكالي، الأربعاء، توصل بغداد واربيل لأربع اتفاقيات بينها إعادة افتتاح مطارات كردستان.وقال شنكالي في تصريح صحفي له اليوم: إن “أربيل وبغداد توصلتا إلى أربع اتفاقيات”، لافتاً إلى أن “هذه الاتفاقيات أرسلت إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي”.وأضاف، أن “واحدة من الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع بغداد تتعلق بإعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية الدوليين”.وأشار شنكالي، إلى “بحث دعم واشنطن للحوار بين بغداد وأربيل”.وأوضح وزير داخلية كردستان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أن “الامريكان يدعمون إقليم كردستان قوي وموحد ضمن عراق فيدرالي”.