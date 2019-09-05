شنكالي:إلغاء تجميد أموال الإرهابيين جاء مقابل جزء منها لصالح “جيب علي العلاق وقيادات متنفذة”

شنكالي:إلغاء تجميد أموال الإرهابيين جاء مقابل جزء منها لصالح “جيب علي العلاق وقيادات متنفذة”
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ، الخميس 5 ايلول 2019، على معلومات وردت في وثيقة كشفت عن قرار حكومي عراقي بالغاء قرار سابق بتجميد اموال 7 عراقيين.وقررت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، الغاء قرار سابق بتجميد اموال 7 عراقيين بسبب ((تشابه اسماء)) حسب نص القرار.ونصت وثيقة صادرة من اللجنة وحملت عنوان قرار رقم (35) لسنة 2019، أنه “بناء على ما عرضه البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة، بشان طلب رفع التجميد عن الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية للاسماء، (علي محمد صالح احمد العبيدي، وليد غريب عبد الله، طارق حسين علي، حامد حماد الزوبعي، مهند واسر خليفة، تركي حسين علي، برهان الدين ياسين، قررت اللجنة رفع التجميد عنهم”.وبينت أن “السبب هو لحدوث حالات تشابه أسماء مع اشخاص اخرين”.وقال شنكالي في تعليقه عن القرار عبر تغريدة بموقع ( تويتر ) ” هل من المعقول تصديق هذا الكتاب بانه تم اعتبار هؤلاء المذكورين ارهابيين اعتمادا على تشابه الاسماء القصة واضحة تم دفع جزء من الاموال المجمدة لجهات في السلطة وتم رفع التجميد”.وذكر مراقبون ان بعض الاسماء المذكورة متورطة بالمشاركة بتمويل داعش عبر ارسال حوالات مالية عندما كان يحتل عدداً من المحافظات.وقالت مغردة تحمل اسم هايدة العامري ” كلها تعرف ان اغلب هذه الاسماء متورطة بحوالات داعش عندما كان يحتل الفلوجة والموصل وصلاح الدين واما حجي حامد الزوبعي فكان كارثة ولكن مصيبتنا انه لاتوجد عندنا دولة مؤسسات وكل شيء يمشي بالفلوس….. ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم….. ويجب اعادة النظر بهذه القضية من الاساس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *