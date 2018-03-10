شنكالي:إيران انهت الصناعة الوطنية بالتعاون مع أصدقائها في الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ماجد شنكالي، السبت، ان ايران سيطرت على السوق العراقية من خلال ادخال البضائع والسلع عبر منافذ اقليم كردستان.وقال شنكالي في حديث صحفي له اليوم، ان “ايران تسيطر وتتحكم في السوق العراقية غير النفطية من خلال احزاب التحالف الشيعي الحاكم “، مؤكدا ان “اغلب البضائع الموجودة في السوق إيرانية المنشأ”.وأضاف ان “المعامل والمصانع العراقية لا يمكن ان تنهض في ظل وجود السلع الأجنبية والايرانية التي تتنافس فيما بينها في السوق العراقية”.ولفت الى ان “اغلب بضائع ايران تدخل عبر منافذ كردستان لذا حجم التبادل بين الاقليم وإيران اكبر مما هو عليه في بغداد”.وكانت ايران أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، ان التبادل التجاري مع العراق بلغ 6 مليارات دولار، وسط مطالبات باقامة مناطق حرة وفتح ائتمان مع مصارفه ، لزيادة توسيع النفوذ الايراني والتغلغل داخل العراق .واكدت مصادر صحفية ايرانية ، نقلا عن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، خلال لقائه والوفد المرافق له وزيرة الاعمار والاسكان آن نافع اوسي، في بغداد، القول إن “حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين يبلغ الان 6 مليارات دولار”، مبينا ان “الرقم لا يتناسب مع مكانة البلدين والحدود الطويلة بينهما ونسعى الى زيادة اكبر”.