شنكالي:العبادي استغل منصبه لأغراض انتخابية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن محافظة نينوى ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، “استغلال” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لمنصبه لدعم مرشحين من قائمته، مشيرا الى ان هذه التصرفات مثيرة للشفقة والسخرية وتعتبر مخالفة للنظام الانتخابي وشروط الترشح للانتخابات المقبلة، حسب وصفه.وقال شنكالي في بيان ، ان “رئيس الوزراء ان كان يريد فعليا اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارات الامنية فعليه اصدار تعليمات تشمل جميع المحافظات ويتم تطبيقها من وزارتي الداخلية والدفاع”، مبينا ان “موافقة العبادي على طلب مقدم من نائب مرشح من قائمته في وقت ان هنالك عشرات المطالبات التي سبقتها من اخرين في نينوى وباقي المحافظات دون اجابة هو اسلوب مثير للشفقة والسخرية بنفس الوقت وكان الاجدر بشخص يدعي الاصلاح والنزاهة والمهنية عدم استخدام هكذا اساليب غير حضارية”.واضاف شنكالي، اننا “حين ننتقد هذا الاسلوب وغيره من التصرفات لاي شخص ان كانت غير مقبولة فهي جزء من واجبنا الوطني وليست دعاية انتخابية كما يفعل الاخرين لاننا بالاصل لن نرشح للانتخابات المقبلة”،داعيا مفوضية الانتخابات الى ان “تكون اكثر حيادية وموضوعية وعدالة وان تحاسب كل شخص بغض النظر عن حجمه او مستواه في حال خرقه للنظام الانتخابي ومنها استغلال المنصب لاغراض انتخابية”.