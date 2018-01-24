شنكالي:خلافات بغداد أربيل تحتاج إلى “جهود” لحلها

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاربعاء، الزيارات الاخيرة بين المركز والاقليم لا تحل المشكلات الكبيرة والعالقة منذ سنوات، فيما اشار الى ضرورة اجراء الحوارات الرسمية مع حكومة الاقليم حصرا دون اشراك الكتل والاحزاب السياسية الكردية.وقال شنكالي في تصريح صحفي له اليوم، ان “هذه الزيارات ستضع الحلول للمشكلات الانية كالمنافذ والمطارات ورواتب موظفي الاقليم ، لكن الخلاف عميق مع بغداد ويحتاج الى جهود طويلة ودولية لحل الاشكالات العالقة منذ اكثر من 12 عاما التي لا يمكن حلها وتسويتها من خلال هذه الزيارات”.واضاف ان “من جملة المشكلات الكبيرة هي المناطق المتنازع عليها فمن دون حسمها وتطبيق المادة 140 من الدستور سيبقى اساس المشكلات موجودا”، مشدد على “ضرورة اجراء الحوارات الرسمية مع حكومة الاقليم حصرا دون اشراك الكتل والاحزاب السياسية الكردية”.وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أكدا في اجتماعهما ، السبت 20 / 1 / 2018 ، على مواصلة الاجتماعات للإسراع في إتمام إجراءات إرسال رواتب الموظفين وفتح المطارات.ووصل وفد حكومي من بغداد ، امس الاثنين، الى أربيل لبحث رواتب موظفي وزارة التربية في إقليم كردستان.