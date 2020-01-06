شنكالي لمجلس النواب العراقي:كفى مزايدة على حساب الشعب العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الإثنين (6 كانون الثاني 2019) على قرار مجلس النواب، بشأن سحب القوات الأجنبية من البلاد .

وقال شنكالي، عبر تغريدة على منصة تويتر: “لا نريد الموت بكرامة، بل نريد العيش بكرامة”، مؤكدا “لن نقبل لبعض بائعي الشعارات واصحاب المزايدات ان يعيدونا مرة اخرى الى زمن الحصار والمجاعة من اجل ايران وغيرها “.

وأضاف: “اذا كنتم صادقين اعيدوا ما سرقتموه من اموال الشعب واقضوا على الفاسدين حينها امريكا وايران ستخرج دون قرارات “.

هذا وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد استجابة للطلب الايراني وحسن نصرالله والحشد الشعبي، بإلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد. مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدتها الجوية .

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، “لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها “.