شنكر: لم نناقش جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق

شنكر: لم نناقش جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر احاطة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، فيما أكد ان المفاوضات لم تناقش جدولة انسحاب القوات الأميركية .ونقل موقع وزارة الخارجية الاحاطة عن شينكر قوله ردا على اسئلة الصحفيين” دعونا حكومة العراق إلى الدخول في حوار استراتيجي بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، و بدأت حكومتنا الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، حيث ترأس الوفد العراقي وكيل وزارة الخارجية الأسبق الدكتور كريم هاشم مصطفى ، وترأس الوفد الأمريكي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل”.وأضاف، أن “الجلسة ناقشت العديد من مجالات التعاون الثنائي ، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة والطاقة، و على الجانب الأمريكي ، كان لدينا أيضًا ممثلين من وزارات الدفاع والخزانة والطاقة ، فضلاً عن مجلس الأمن القومي”.وأوضح، أن ” الحكومة العراقية جددت التزامها لنا بحماية القوات الأمريكية وغيرها من القوات الموجودة في العراق بدعوة من الحكومة لمحاربة داعش”، مؤكدا بالقول: “لقد أوضحنا أننا سنواصل دعم الحكومة العراقية”.وردا على سؤال من مراسلة سي أن أن بشأن جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية اجاب شينكر “لم يكن هناك مناقشة لجدول زمني” لانسحاب القوات من العراق.وردا على سؤال من قناة سكاي نيوز بشأن إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان هناك خطة لاغتياله عند ذهابه الى الموصل وما اذا كانت هناك اي فكره لديه عن الموضوع اجاب شينكر “آسف، لايمكنني التعليق على ذلك ، ولكن أود أن أقول شيئًا واحدًا فقط ، ان رئيس الوزراء العراقي الحالي رجل وطني وهناك العديد من القوى في العراق ضد هذه المبادئ ، وهذا لن يفاجئني”.

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