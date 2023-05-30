شنيشل:طموحنا الفوز في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شنيشل:طموحنا الفوز في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المدير الفني للمُنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم، أن قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً جاءت طبيعية، مشيراً إلى أنه يطمح لتحقيق لقب النسخة المقبلة التي ستنطلق في 12 من الشهر المقبل ببغداد وكربلاء.وقال شنيشل: “أجد أن مستويات منتخبات غرب القارة في مثل هذه الأعمار متقاربة، إلا فيما ندر، لذا فالقرعة جاءت طبيعيةً، ونأمل أن نحقق نتائج ايجابية”.وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد العراقي: “بطولةُ غرب آسيا ستوفرُ لنا مساحة فنيةً ايجابية من خلال المُباريات لتحقيق الهدف الأهم وهو خوض المنافسات لتشخيص الإيجابيات من أجل تعزيزها والسلبيات لمعالجتها”.ولفت “البطولة ستقام بضيافة العراق، ومن المُتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، فالطموحُ سيبقى التتويج باللقب كحال جميع المنتخبات المُشاركة”.واختتم “قائمةُ المنتخب الأولمبي الحالية، والتي سبق أن سلمت إلى اللجنة المنظمة، هي خاصةٌ فقط ببُطولة غرب آسيا، فيما ستتمّ إضافة لاعبين جدد سواء كان من منتخب الشباب أو من الدوري المحلي، إضافةً إلى محترفينا في أوروبا”. يذكر أن قرعة بطولةَ غرب آسيا اليوم، أوقعت المنتخب العراقي بالمجموعة الأولى مع الإمارات والأردن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *