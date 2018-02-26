شنيشل:فريق السويق العماني من الفرق الصعبة

شنيشل:فريق السويق العماني من الفرق الصعبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد المدير الفني لفريق القوة الجوية راضي شنيشل ،الاثنين ،على صعوبة مباراة السويق العماني، التي ستقام اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.وقال شنيشل في مؤتمر صحفي، اليوم ، “السويق من الفرق المميزة، بدليل تصدره الدوري العماني، وخسارته المباراة الأولى أمام المالكية، لا تعني أنه فريق ضعيف، بل يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وبعضهم يمثل المنتخب العماني، بالإضافة إلى عدد من المحترفين المميزين”.وأضاف “فريق السويق يشرف على تدريبه، مدير فني محنك هو الروماني بلاتشي، إلا أننا سندخل المباراة بحثًا عن النقاط الثلاث”.وعن حظوظ التأهل للدور الثاني، أجاب راضي شنيشل: “الحديث عن التأهل أمر سابق لأوانه، علينا التركيز في المباراة، والخروج منها بالنقاط الثلاث، هذا ما يهمنا أمام السويق، أما عن التاهل فلكل حادث حديث”.وأوضح المدير الفني للقوة الجوية في ختام تصريحاته: “منع اللاعب السوري زاهر ميداني من الدخول إلى الأراضي العمانية، بسبب مشكلة في جواز سفره، يمثل خسارة فنية كبيرة للفريق”.

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