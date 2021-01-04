شنيشل مدربا لفريق الزوراء

شنيشل مدربا لفريق الزوراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع المدرب راضي شنيشل، لتدريب فريق كرة القدم.وذكر النادي في بيان ، ان “ادارة نادي الزوراء سمت الكابتن راضي شنيشل مدرباً لفريقها الكروي”.واضاف ان “شنيشل يساعده حيدر  عبد الامير وحسام فوزي وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الامير مدرباً للياقة وعبد الامير ناجي محللاً فنياً”. 

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