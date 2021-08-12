شنيشل يرفض تدريب الشرطة والجوية ويتوجه إلى قطر

شنيشل يرفض تدريب الشرطة والجوية ويتوجه إلى قطر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض المدرب راضي شنيشل، عرضي الشرطة والقوة الجوية، لقيادة احدهما خلال منافسات الموسم المقبل.وقال شنيشل في تصريح لموقع “كووورة”، “تلقيت عرضا من الشرطة، ويمتلك النادي إمكانيات جيدة ويعد من بين أفضل الأندية المحلية، لكني رفضت لارتباطي في معايشة مع أحد الأندية القطرية”.وزاد، ان “إدارة القوة الجوية اتصلت بي مرتين في شخص رئيس النادي الفريق شهاب جاهد، وكانت لديهم رغبة باستلامي مهمة قيادة الفريق، واحتراما لرئيس الهيئة الإدارية جلست مع نفسي ليومين، لكني لم أجد رغبة حقيقية في الوقت الحاضر للعمل”.وختم، “المعايشة ستوفر لي فرصة الاستراحة لأني لا أحبذ التنقل بين الأندية، لكن للأسف أحيانا تفرض علينا الظروف هذه التفاصيل، لذا أشعر بحاجتي للراحة دون خوض التجربة ومواصلة إجراءات المعايشة حيث من المؤمل أن أغادر إلى قطر بعد أيام معدودة”.

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