شنيشل ينهي اختيار أسماء المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الدوحة

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- شبكة اخبار العراق
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الأمن النيابية: فصائل الحشد الولائية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق
نائب:النواب المستقلين يرفضون قانون” سانت ليغو” الانتخابي
النزاهة النيابية:ميليشيات الحشد وأحزابها ترفض عودة تشغيل المعامل العراقية
حزب بارزاني يسعى لبلع أكبر حصة من الموازنة مقابل عدم تسليمه دولارا واحدا لحكومة المركز
النجيفي:دمار العراق من النفوذ الإيراني وغيره
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- عربية ودولية
معارك شرسة بين الجيش الروسي والأوكراني المدافع عن مدينة باخموت
الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية لسوريا
الكرملين:لن نستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية حتى تستمع واشنطن لموقفنا
أوكرانيا:لا سلام مع روسيا
بوتين:الغرب يريد تصفية روسيا وعلينا النظر في القدرات النووية للناتو
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
النزاهة النيابية:ميليشيات الحشد وأحزابها ترفض عودة تشغيل المعامل العراقية
حزب بارزاني يسعى لبلع أكبر حصة من الموازنة مقابل عدم تسليمه دولارا واحدا لحكومة المركز
اليوم سعر صرف الدولار = 157250 دينار
بالوثيقة..البنك المركزي يلزم شركات التحويل المالي بسعر صرف محدد للدولار
صالح:القروض الاستهلاكية في الإنفاق ليس في صالح الاقتصاد العراقي
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- رياضية
- تحقيقات
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
قالها المالكي قبلك !!…السوداني:عام 2023 سيكون عام المشاريع
مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة
سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
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- اذاعة INN