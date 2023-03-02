شنيشل ينهي اختيار أسماء المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الدوحة

شنيشل ينهي اختيار أسماء المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، الخميس، عن قائمة خياراته من اللاعبين استعداداً لبطولة الدوحة الدولية التي تستضيفها قطر للفترة من 19 وحتى 29 من شهر آذار الحالي.واختار شنيشل في قائمته الأولية، 33 لاعباً بين محلي ومحترف “تم اختيارهم بعد متابعة امتدت لفترة طويلة ومفاضلة بين الجميع لاختيار الأنسب تحضيرا للاستحقاقات المقبلة”، بحسب بيان لاتحاد الكرة.وضمت القائمة كلاً من: أحمد شاكر ومصطفى وليد وكرار سعد ونهاد محمد من الكرخ، ومصطفى سعدون واموري محمد من الكهرباء، وحسين عامر وطه علاء من الصناعات الكهربائية، ومنتظر محمد وكرار محمد من النفط، وزيد إسماعيل وعبد الله وصفي من نوروز، وزيدان عبد الجبار ورضا فاضل من كربلاء، وحسين عبدالله ومحمد حسن من الطلبة، وذوالفقار يونس وعمار غالب من الشرطة، ومنتظر عبد الأمير من القوة الجوية، وأمير أحمد من الحدود، وسيامند عكيد من دهوك، وجعفر ناصر من نفط ميسان، وأحمد مكنزي من أربيل، ورضا عبد العزيز من الديوانية، وسالم أحمد وكرار الأمير علي من الميناء، ومحمد محمود من غاز الشمال.كما ضمت القائمة 6 لاعبين محترفين هم كل من: مانوئيل ايليا ( تفينتي الهولندي)، علي حيدر (ستوك سيتي الانجليزي)، مصطفى عمران (اتلانتا الايطالي)، ايفرت بارام (نورنبيرج الألماني)، هاني نصير (تريلبورغ السويدي)، ماركو فرج (ستومسجودسيت النرويجي).

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