شنيشل يهدي فوز المنتخب الاولمبي إلى روح أحمد راضي

شنيشل يهدي فوز المنتخب الاولمبي إلى روح أحمد راضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أهدى المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، لقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، إلى روح الأسطورة أحمد راضي الذي صادفت ذكرى وفاته الثالثة امس الأربعاء .وذكر شنيشل عبر حسابه بموقع إنستجرام: “تعجز الكلمات عن وصف الشعب العراقي عامة، والجمهور الرياضي خاصة في التشجيع الكبير للاعبين بجميع مباريات البطولة“.وأضاف: “أهدي فوز فريقنا ببطولة كأس غرب آسيا للشعب العراقي، وكما أهديه أيضًا للأسطورة أحمد راضي (رحمه الله) في ذكره وفاته“.وختم شنيشل: “ولا أنسى أن أقدم الشكر للجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الإداري والفني“.وكان المنتخب الأولمبي العراقي توج بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً ، التي اختتمت الثلاثاء الماضي ، بعد الانتصار على المنتخب الإيراني بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي بنتيجة(1-1).وشهد اللقاء الختامي بادرة رائعة من الجماهير الحاضرة التي رفعت صورة كبيرة للراحل أحمد راضي، زينت مدرجات ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد في لمسة وفاء تجاه واحد من أبرز أساطير الكرة العراقية.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *