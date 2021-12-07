شنيكر:قوات بلادي لن تنسحب من العراق

شنيكر:قوات بلادي لن تنسحب من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، الثلاثاء، على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما بعد 2021، موضحا، ان التواجد العسكري الاميركي ضروري .وقال ديفيد في حوار متلفز ، ان “الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات العراقية والبيشمركة دليل على الحاجة الملحة لبقاء القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق، واكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأميركية ستبقى في العراق على المستويين الدبلوماسي والعسكري”.واكد شينكر على” الحاجة الملحة في الوقت الحالي لوجود تعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة للتصدي لهجمات داعش ،وأكد شنيكر،إن امريكا لن تسلم العراق إلى إيران وحشدها الشعبي الإرهابي .

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