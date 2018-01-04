شهاب:الإقليم ملتزم بالدستور ولديه الاستعداد للتفاوض

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس حكومة اقليم كردستان، دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أن وفداً رسمياً لحكومة الإقليم، ينتظر اجابة الحكومة الاتحادية لتحديد وقت الزيارة الى العاصمة بغداد.وقال شهاب في حديث صحفي له اليوم، إن “حكومة اقليم كردستان على استعداد تام للتعاون مع بغداد ولكن يجب عدم وضع الشروط لان وضع الشروط المسبقة لا يضع الارضية والاجواء المناسبة لبدء الحوار”.وأضاف، أن “الاقليم ملتزم بالدستور العراقي ولديه الاستعداد للتفاوض بما له وما عليه بموجب الدستور بكل القضايا المشتركة او الصلاحيات الحصرية التابعة للحكومة الاتحادية”.وبشأن استقبال الحكومة الاتحادية لوفد من المعارضة، قال شهاب إن “هذا السؤال يجب ان يوجه للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء، فرئيس حكومة اقليم كردستان بعث برسالة رسمية ونحن بانتظار تحديد الوقت من قبل الحكومة لذهاب وفد اقليم كردستان الرسمي للتباحث وحل جميع المشاكل والقضايا”.وتحدثت مصادر سياسية، أمس الأربعاء، عن قرب انفراج الأزمة بين بغداد وأربيل، عبر قدوم وفد رسمي من حكومة كردستان الى بغداد للتفاوض، بعد ما يزيد عن شهرين من بدء الأزمة.