شهد:لدينا لاعبين رائعين ويمتلكون قدرات عالية

شهد:لدينا لاعبين رائعين ويمتلكون قدرات عالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد، عن هدفه من المشاركة في نهائيات آسيا بتايلند تحت 23 عاماً.وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إن “لدينا طموحات كبيرة بتكرار إنجاز عام 2016 في قطر، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية”.واضاف “لدينا لاعبين رائعين ويمتلكون قدرات عالية، وبالتالي فإننا نطمح بالتأهل عن المجموعة والمنافسة على لقب البطولة”.وسيواجه المنتخب الاولمبي نظيره الاسترالي، غداً الاربعاء، في اولى مبارياته بالبطولة.

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