شهد:مبارة فريق الشرطة مع استقلال طهران ” مهمة”

شهد:مبارة فريق الشرطة مع استقلال طهران ” مهمة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدرب فريق كرة القدم بنادي الشرطة العراقي، عبد الغني شهد، ان مباراة استقلال طهران المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق للفريق في دوري أبطال آسيا.وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ، إن “مباراة الغد هي مفترق طرق بالنسبة للفريقين وادرك تماما انه المنافس القادم هو يختلف من حيث الامور الفنية والخططية عن النادي الأهلي”.واكد قائلاً: “علينا ان نحضر اللاعبين ذهنيا وخططيا ولو انها فتره قليلة جدا لكن استجابة اللاعبين في المباراتين السابقتين كانت جيدة ونالت استحسان المتابع الكريم”.وأشار الى ان “هذه المباراة بالنسبة لنا، ان يكون الشرطة هو الفريق العراقي الاول الذي يعبر حاجز هذا الدور وينتقل الى دوري 16 وهذا هو هدفنا جميعا”.وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، غداً الاحد. 

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