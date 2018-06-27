شهد: المنتخب الاولمبي يستعد للمواجهتين الوديتين أمام نظيره الايراني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي عبد الغني شهد ان الاولمبي سيقيم تجمعاً في اربيل تحضيراً للمواجهتين الوديتين امام نظيره الايراني .وقال شهد،في حديث صحفي له اليوم: إن “البرنامج التحضيري لدورة الالعاب الاسيوية المقرر اقامتها في اندونيسيا مطلع ايلول المقبل هو إقامة تجمع في اربيل يتضمن خوض مباراتين وديتين امام ايران يومي الخامس والعشرين والثامن والعشرين من شهر اب المقبل، على ان ترتبط باقي الامور التحضيرية بالمستجدات الخاصة بالبطولة التي وبكل صراحة نجهل كيف ستدخلها باقي المنتخبات كمنافسين او لمجرد المشاركة”.واضاف: “قدمت مقترحا بان يكون هناك تجمع للأولمبي في العراق على اقل تقدير في الخامس عشر من شهر تموز المقبل مؤكدا ان المقترح لن يرى النور والسبب يكمن في ان مسألة ايقاف الدوري امر بغاية الصعوبة”.واشار شهد الى: “مناقشة اهمية تحديد اللاعبين في ظل اقتراب الاستحقاقات بين المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة في الرابع من شهر اب امام نظيره الفلسطيني في رام الله، وتحضيرات المنتخب الاولمبي اذ تعهد رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود خلال اجتماعنا بان تكون الافضلية للأولمبي مشيرا في الوقت ذاته الى ان مباراة فلسطين ستكون بروتوكولية لا اكثر، والاهمية تكمن في الاستحقاق المقبل على الصعيد الاسيوي”.