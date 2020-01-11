شهد يعلن تشكيلة المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره البحريني

شهد يعلن تشكيلة المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره البحريني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عبد الغني شهد، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ مباراة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً بتايلند.وسيبدأ شهد المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: علي كاظم ، خط الدفاع: مصطفى محمد ، نجم شوان ، منتظر ستار ، حسن رائد ، خط الوسط: عمر عبد الرحمن ، محمد رضا ، محمد مزهر ، عبد العباس اياد، حسين جبار ، خط الهجوم: مراد محمد.وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة و15 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد.

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