شهد يعلن عن تشكيلة المنتخب الاولمبي

شهد يعلن عن تشكيلة المنتخب الاولمبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المدير الفني للمنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد اليوم الخميس، عن قائمة فريقه التي ستخوض غمار بطولة اسيا تحت 23 عاما والتي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري.وذكر المنسق الاعلامي للمنتخب الاولمبي في بيان ، ” ضمت القائمة ٢٣ لاعبا، وحسب الارقام اعتمادا على تعليمات الاتحاد الاسيوي من 1 الى 23 ، اريان ابراهيم صفوك ومصطفى محمد جبر ومصطفى محمد معن ونجم شوان وعبد العباس اياد وامير العماري ومراد محمد وعلي قاسم ومحمد قاسم نصيف ومحمد رضا وعمر عبد الرحمن وعلي كاظم وايهاب جرير وحسين جبار وعلاء رعد واحمد سرتيب وحسن رائد ومعين احمد ومنتظر عبد السادة وصادق زامل ومنتظر ستار وحسام مهدي ومحمد مزهر .وتشير تعليمات البطولة الى امكانية احداث تغيير على القائمة النهائية قبيل ست ساعات من المباراة الاولى التي سنخوضها امام استراليا.

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