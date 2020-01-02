شهد يعلن عن تشكيلة المنتخب الاولمبي

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ترشيح ماجد علاوي الساعدي لرئاسة الحكومة وسط تأييدشعبي والكشف عن ملخص برنامجه الحكومي
النجيفي:الرد الأمريكي على اقتحام سفارتها من قبل ميليشيا الحشد سيكون قاسيا جداً على العراق
نائب:الكتل الكردية لن تصوت على مشروع طرد القوات الأمريكية من العراق
الداخلية:ميليشيا كتائب حزب الله من اختطفت الشيخ رافع والوزير يترجى الميليشيا في إطلاق سراحه
القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية لاتنظر بالطعن في قانون الانتخابات الجديد
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كريم:الاتفاق المالي المبرم بين أربيل وبغداد سينفذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة
صالح:الشركات الصينية استأنفت العمل بمشروعين كبيرين للطاقة
مسؤول عراقي:أمريكا لن تمنح العراق تمديدا آخر لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران
النزاهة:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة أعضاء مجلس محافظة واسط
إيران:921 مليون دولار صادراتنا الزراعية للعراق خلال عام واحد
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
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