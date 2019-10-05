شهود:ميليشيا العصائب تفتح النار على شباب الانتفاضة في النجف

شهود:ميليشيا العصائب تفتح النار على شباب الانتفاضة في النجف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  قال شهود عيان،السبت، إن عناصر مسلحة تابعة لميليشيا لعصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي فتحت النيران على المتظاهرين في النجف.وبث أحد المتظاهرين مقطع فيديو مدته 45 ثانية قال خلاله وأصوات طلقات الرصاص الحي لا تنقطع إن مسلحين داخل مقر العصائب في النجف تطلق نيران أسلحتها بكثافة باتجاه المتظاهرين أمام القوات الأمنية.فيما وثق متظاهرون بكاميرات هواتفهم المحمولة استهداف مجموعة منهم برصاص قناصة في مناطق متفرقة بالعراق عبر إطلاق الرصاص مباشرة على رأس المتظاهرين بأعيرة نارية قاتلة مفجرة للرأس.في وقت قالت فيه تقارير عربية إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ومسؤول الملف العربي في إيران يتواجد حاليا في مقر سفارة بلاده بالعاصمة بغداد لإدارة ملف مواجهة المحتجين الغاضبين بمعاونة خلايا خاصة للقتل والقمع تابعة لفصائل مدعومة مباشرة من طهران.في المقابل، اتهم عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، آية الله عباس كعبي، في تصريحات له السبت 5 تشرين الأول / أكتوبر 2019 من وصفهم بـ “مثيري الاضطرابات الأخيرة في العراق” بتلقي تدريبات خاصة في معسكرات الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإشعال الموقف.المسؤول الإيراني قال إن ما وصفه بالـ”مخطط” الأمريكي السعودي يأتي بدعم بريطاني منذ أكثر من عام وهدفه إثارة الاضطرابات والفتن في العراق بذريعة المشكلات الاقتصادية والفساد ونقص الخدمات؛ كي يستحوذوا على سلاح المقاومة في العراق، لافتا إلى وجود ضباط مخابرات من بريطانيا وأمريكا والسعودية في العراق الآن لإشعال تلك التوترات وتنظيم صفوف المتظاهرين وتوجيههم.كما اتهم من وصفها بـ “الخلايا البعثية النائمة” بالدخول على خط الاحتجاجات؛ لتأجيج الأوضاع وتحريض الشعب وبث اليأس.ميدانيا، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق إنها وثقت سقوط 100 شهيد و 4000 جريحاً و 567 معتقلاً حتى ظهر السبت 5 تشرين الأول / أكتوبر 2019.

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