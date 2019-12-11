شواني:الحكومة المقبلة ستحفاظ على الاتفاق النفطي والمالي مع الإقليم

أربيل/ شبكة أخبار العراق- استبعد وزير الإقليم في حكومة كردستان، خالد شواني، اليوم الاربعاء، أن تنقض الحكومة العراقية المقبلة الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الإقليم، وحكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، بشأن مشروع قانون الموازنة.وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته من قبل اللجنة البرلمانية للمناطق المتنازع عليها في برلمان اقليم كردستان، إن “وفد حكومة كردستان الذي زار بغداد قد توصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية حول الموازنة قبل ان تستقيل الاخيرة بيوم واحد”.وأضاف، أن “الاتفاق يراعي مصلحة الجانبين واقليم كردستان لم يحقق منه مكاسب كبيرة كما يزعم البعض”، مبيناً أنه “لا اعتقد ان تنقض الحكومة الاتحادية المقبلة ذلك الاتفاق لمراعاته مصلحة الجانبين”.واستبعد وزير الأقاليم “العودة الى مرحلة الصفر مع الحكومة الاتحادية المقبلة بشأن الموازنة”، لافتا الى انه “لو تمت قراءة الاتفاق بنحو منصف لاتضح مدى مراعاته للتوازن بين الجانبين”.