شوقي:عودة النازحين لمناطقهم ليس ملزماً على الحكومة!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، اليوم الأحد، أن الدستور العراقي لم يشترط نسبة معينة للمشاركة في الانتخابات، حتى وان عزف عنها البعض، مبينا ان موعد الانتخابات أصبح ملزم للجميع بعد تدخل المحكمة الاتحادية العليا.وقال شوقي في تصريح صحفي له اليوم: إن “وجود فقرة إعادة النازحين ضمن قانون يكون لإلزام الحكومة بتنفيذه وهو يعلو من الناحية الدستورية عن مجرد قرار يصدر بذلك”.وأضاف ان “التحالف الوطني وجد أن شرط إعادة جميع النازحين تعجيزي ولا يمكن للحكومة تحقيق ذلك بنحو تام”.وأشار إلى ان “موعد الانتخابات أصبح ملزم للجميع بعد تدخل المحكمة الاتحادية العليا”، مبيناً أن “التزام الحكومة بخصوص النازحين هو ببذل عناية وليس تحقيق غاية، وبالتالي فأن الموعد محدد ولا يمكن التجاوز عليه”.وأكد أن ” الدستور العراقي لم يشترط وجود نسبة معينة للمشاركة في الانتخابات، مبينا أن “عدم إرجاعهم بنحو كامل لا يغير من موعد الاقتراع”.ولفت إلى أن “الدستور العراقي لم يشترط نسبة معينة للمشاركة في الانتخابات حتى وأن عزف عنها البعض”.