شويغو:تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية من سيطرة القوات الأوكرانية

شويغو:تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية من سيطرة القوات الأوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية «أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية».وأفاد البيان أن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها «سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة من بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازيانتسيفي وبيلا هورا».وقبل دقائق على صدور الإعلان، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن المعارك جارية في ليسيتشانسك بينما باتت القوات الأوكرانية محاصرة «بالكامل».وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايدي على تلغرام أن «الروس يعززون مواقعهم في منطقة ليسيتشانسك. المدينة تحت النار».وقضى المقاتلون الأوكرانيون أسابيع في محاولة للدفاع عن ليسيتشانسك ومنعها من السقوط في أيدي روسيا، كما فعلت سيفيرودونتسك المجاورة قبل أسبوع.كان مستشار رئاسي توقع في وقت متأخر،  أن يتم حسم مصير المدينة في غضون أيام.

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