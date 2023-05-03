شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا

شويغو:قواتنا مستمرة في تدمير الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تأكيده اليوم، أن القوات المسلحة الروسية تواصل «القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها»، وأن القوات الروسية نفذت عمليات مكثفة على طول خط المواجهة.وقال، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إنه «على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، إلا أن العدو يعاني من خسائر كبيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، فقد أكثر من 15 ألف شخص».وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومدرعة و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات الشهر الماضي وحده.في الوقت نفسه، طالب شويغو، شركة «أسلحة الصواريخ التكتيكية» بمضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن.وقال: «المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد. من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة».وتضم مؤسسة الصواريخ التكتيكية عدداً من الشركات التي تنتج صواريخ عالية الدقة، وقنابل موجهة، وأنظمة أسلحة جوية وبرية وبحرية.

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