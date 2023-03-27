شيوخ الانبار تطالب بإقالة الحلبوسي فورا من منصبه لطرده النواب المستقلين بطريقة غير لائقة

شيوخ الانبار تطالب بإقالة الحلبوسي فورا من منصبه لطرده النواب المستقلين بطريقة غير لائقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، الاثنين ، بإحالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى القضاء لتصرفاته المهينة تجاه النواب المستقلين اثناء التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018  . وقال الشيخ احمد الدليمي في تصريح صحفي: ان “الحلبوسي خرق نظام جلسة النواب بعد تطاوله وتصرفاته غير اخلاقية تجاه النواب المستقلين اثناء عمليات التصويت على قانون سانت ليغو المعدل وقانون انتخابات مجالس المحافظات وعلى الجهات المعنية ردع هذه الممارسات واحالت الحلبوسي الى القضاء كونه اهان ممثلين الشعب بطريقة غير قانونية “. واضاف ان” الحلبوسي المستفاد الاكبر من اقرار هذا القانون لامتلاكه على مقاعد تأهله لأقصاء الكتل والاحزاب الصغيرة رغم ان هذا القانون يعارضه المستقلين لدواعي واضحة المعالم “.  وتابع الدليمي  ان” الاعتداء على النواب المستقلين اظهرت صورة سيئة للعراق كون ان اخفاق عضو في مجلس النواب لا يمكن استخدام هذا الاجراء المعيب لمحاسبته من قبل الحلبوسي وهنالك اطرا قانونية يمكن اللجوء اليها لمحاسبة العضو كما ان هنالك قانون لمحاسبة رئيس مجلس النواب عند خرقه للدستور مطالبا النواب المستقلين بتقديم شكوى قضائية لردع تصرفات صبي السياسة على تصرفاته المهنية وغير قانونية بحق المستقلين “. يشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طلب من قوة امنية اثناء عقد جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات اخراج المستقلين من داخل قبة البرلمان اثر اعتراضهم على القانون محملا اياهم التبعات القانونية “. 

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