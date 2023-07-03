شيوخ الانبار يحذرون من مخططات الحلبوسي لحماية الفاسدين

شيوخ الانبار يحذرون من مخططات الحلبوسي لحماية الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر شيوخ ووجهاء الانبار، الاثنين، من عودة المحافظة الى المربع الاول جراء مخططات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الصبيانية لحماية الفاسدين وتحويل قضية محاربة الفساد الى نزاع طائفي لتحقيق مكاسب سياسية.وقال الشيخ عبد الستار الدليمي في تصريح صحفي،  ان “عددا من شيوخ ووجهاء الانبار نظموا مؤتمرات جماهيرية لشجب واستنكار مخططات الحلبوسي الرامية الى حماية الفاسدين من خلال حث شيوخ ووجهاء المحافظة للوقوف بوجه حملة محاربة الفساد التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتحويلها الى استهداف مكون معين لجر المحافظة الى التصادم مع الحكومة المركزية بالاستعانة ببعض شيوخ العشائر في مخطط مشابهة لأحداث 2014 وقدوم داعش”.واضاف الدليمي، ان” شيوخ ووجهاء المحافظة عبروا عن وقوفهم مع السوادني في ملاحقة الفاسدين واحالتهم الى القضاء مهما يكن موقعهم الوظيفي والعشائري”.وأشار الى ان”الحلبوسي يحاول وبطرق ملتوية تحويل ملف محاربة الفاسدين الى تخندق طائفي لشحن الشارع الانباري لتحقيق مارب باتت معروفة لدى الجميع””.واوضح ان” الشارع الانباري عبر عن رفضه لهذه المخططات الرامية الى جر المحافظة الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها”، محذرا صبي السياسة من “الاقدام على تنفيذ هذه المخططات التي انكشفت خيوطها بشكل مبكر “

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