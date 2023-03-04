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مشروع قانون أمريكي .العراق من الدول المعادية لأمريكا
صالح:أرتفاع أسعار صرف الدولار بسبب التحويلات المالية خارج المنصة الإلكترونية
156250دينارا سعر صرف الدولار لهذا اليوم
مصدر سياسي:محافظ الناصرية أمام لجنة تحقيقية جراء الفساد
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
النزاهة :أمر إلقاء قبض بحق وزير المالية السابق ومدير مكتب الكاظمي وسكرتيره الشخصي ومستشاره الإعلامي
تقرير بريطاني:إيران وأحزابها وميليشياتها جعلوا بغداد أسوأ عاصمة في الشرق الأوسط
قالها المالكي قبلك !!…السوداني:عام 2023 سيكون عام المشاريع
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- اذاعة INN