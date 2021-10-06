صالح:أزمة المناخ باتت تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا

صالح:أزمة المناخ باتت تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، بشأن تصويت الحكومة على مشروع إنعاش بلاد الرافدين.وقال صالح، عبر “تويتر”: نُثمن تصويت مجلس الوزراء الموقر على مشروع ⁧‫إنعاش بلاد الرافدين‬⁩ المُقدم من رئاسة الجمهورية لتكون إطارا لتطوير الاستراتيجية البيئية ومواجهة خطر ⁧‫#التغير_المناخي‬⁩ في البلد”.وأضاف، أن “ازمة المناخ باتت تشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا، من الضروري الانطلاق الآن، ولا مجال للتقاعس”.

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