صالح:أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة

صالح:أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، الاحد، ان أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان”رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد 14 شباط 2021 في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس، وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب”.وأكّد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على”ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية، منوّهاً إلى أن أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *