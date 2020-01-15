صالح:اتفاقية العراق الصينية ” جيدة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن أبرز ما ستقدمه الاتفاقية بين العراق والصين، مبينا أن الاتفاقية ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية .

وقال صالح في تصريح صحفي، إن “الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق”، لافتا إلى أن “الحكومة العراقية فتحت حسابا ائتمانيا في احد البنوك الصينية الرصينة لتوديع عائدات النفط البالغ 100 الف برميل يومياً ضمن الاتفاقية الصينية”.

واضاف أن “هذا الحساب يقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع “، مشيرا إلى أن “الاتفاقية ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء”.