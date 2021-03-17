صالح:استرداد الأموال المنهوبة ستكون ضمن مدوّنة قانونية

صالح:استرداد الأموال المنهوبة ستكون ضمن مدوّنة قانونية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية حول آليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق.وقال صالح في حوار متلفز ، إن “رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج”.وأضاف، أن “ملف الفساد يعد خطيراً وضخماً وبحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق”، مبيناً أنه “مع كل هذه التحديات كانت هناك إجراءات ومحاكم عملت على الحكم في قضايا مهمة بالفساد”.وتابع صالح، أن “رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدونة قانونية سنتداول بشأنها مع مجلس النواب، لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، ربما ذهبت إلى عواصم واستثمارات في الخارج”.وأشار، إلى أن “هناك إجراءات مهمة وضرب الفساد المالي يعد ركيزة أساسية لاستتباب الأمن وبدونه لن يستتب الأمن”.وأكمل رئيس الجمهورية، أننا “مهتمون بأن تكون لدينا انتخابات نزيهة والمواطن العراقي يشعر بالطمأنينة بأن صوته مصان وقراره محترم ولا يتم التلاعب به من خلال التزوير والإجراءات الأخرى”.

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