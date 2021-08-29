صالح:استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

صالح:استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأحد، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح”.واضاف البيان، ان “الجانبين بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابطُ تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب”.وأكّد رئيس الجمهورية أن “دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات، وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة”.وأشار إلى، أن “استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا”.

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