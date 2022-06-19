صالح:الاعتداءات التركية على سنجار مُدانة ومرفوضة

صالح:الاعتداءات التركية على سنجار مُدانة ومرفوضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، ان الاعتداءات على سنجار مُدانة ويجب وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين، والعمل على تنظيم الإدارة وفقاً لإرادة أهلها.وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفداً من أهالي سنجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها”.وأضاف البيان أن “الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مُدانة ومرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل”.وأكد على، “ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطّل إنصاف الايزيديين، والعمل على إعمار المدينة وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية”.وبين أن “أعضاء الوفد قدموا شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، لجهوده التي بذلها ويبذلها في دعم الايزيديين، وإرساء الأمن والاستقرار في سنجار، ودفاعه عن حقوق الضحايا وإنصاف عائلاتهم”.

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