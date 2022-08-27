صالح:التعثر السياسي الراهن مرفوض

صالح:التعثر السياسي الراهن مرفوض
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.وقال صالح خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة : إن “التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول”واضاف: “يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الازمة والخلاف، عوضا عن التصعيد والتصادم والتناحر -لا سمح الله- حيث ان الجميع يكون خاسرا فيه”.وتابع صالح: “لا بد من لإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين”.وأكمل ان “الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ان لا يتحول الى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها”.وختم رئيس الجمهورية بالقول: “أمامنا الكثير مما يجب الشروع فيه، وفي المقدمة مكافحة الفساد وإرساء العدالة والمساواة وتكافئ الفرص، واصلاح المؤسسات من اجل تحصين بلدنا وشعبنا من المخاطر الماثلة حولنا في العالم من الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة”.

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