صالح:الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة

صالح:الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، في قصر السلام ببغداد، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية السير جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، فيما أكد ضرورة مواصل التعاون لمكافحة الإرهاب.وقال بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، إن “اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب”.وقال رئيس الجمهورية إن “الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة”، مشدداً على “ضرورة التكاتف الدولي في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطراً عابراً للحدود يهددُ الجميع”.وأشار إلى أن “قوات الأمن العراقية بمختلف مسمياتها تمكنت من هزيمة داعش، ولكن بعض الخلايا تسعى بين الحين والآخر إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين في عدد من البلدات”، لافتاً إلى أن “الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع التحالف الدولي تواصل ملاحقة الإرهابيين لمنعهم من تنفيذ أهدافهم”.وأكّد صالح “أهمية تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي”.وشدد على “ضرورة العمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات”.من جانبه أكّد المستشار جون لوريمر بحسب البيان “تأييده لطروحات رئيس الجمهورية وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب، كما أكّد التزام بلاده في دعم قوات الأمن العراقية تدريباً وتسليحاً، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”.

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