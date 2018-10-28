صالح:الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين بغداد وأربيل
آخر تحديث:
حلبجة/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، ضرورة أن يكون الدستور هو الفيصل في حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، مشددا على عدم القبول بعودة الاستبداد مجددا.وقال صالح في كلمة القاها خلال احتفال تأبيني اقيم في مدينة حلبجة ، إن “حلبجة تجسد معاناة كل العراقيين والكرد”، مبينا أن “حلبجة اصبحت رمزا لطغيان رهيب واضطهاد قل نظيره”.وأضاف، أن “حلبجة تمثل ارادة النهوض والبناء واعادة الاعمار”، معربا عن أمله ىبأن “تكون حلبجة عاصمة للتعايش والسلم”.وشدد صالح على ضرورة “انصاف الشهداء وذويهم سواء كانوا في حلبجة او جنوب العراق”، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن “يكون الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين بغداد واربيل”.