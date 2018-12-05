صالح:الديمقراطية خيارنا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، العزم على المضي قدماً بالعملية الديمقراطية إلى الأمام.وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان ، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، سفير جمهورية المانيا الاتحادية الجديد سيريل نون”.وأشار صالح، بحسب البيان، إلى “عمق العلاقات بين البلدين”، مؤكدا أهمية مساهمة إلمانيا في إعادة الإعمار، وضرورة مشاركة الشركات الألمانية في تطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقي”.وأكد، على “تصميم العراقيين على المضي قدماً بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، على الرغم من العقبات التي تقف دون تطويرها، وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا المضمار”.من جانبه، لفت السفير الالماني سيريل نون، إلى “أهمية العلاقات التي تربط بلاده بالعراق”، مؤكداً عزم بلاده على “تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتمتين أطر التعاون الثنائي في شتى الميادين.