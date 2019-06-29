صالح:العراق حريص على تعزيز السلم والأمن في المنطقة

صالح:العراق حريص على تعزيز السلم والأمن في المنطقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن العراق حريص على ادامة التواصل والمشاورات مع مجلس الامن الدولي لتعزيز السلم والامن في المنطقة.وقال صالح خلال استقباله الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي منصور العتبي وعدداً من اعضاء مجلس الامن، بحسب بيان ، إن “ العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الاطراف كافة”.وشدد صالح على “اهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة امنه ووحدته ازاء التحديات والازمات التي تشهدها الساحة الاقليمية”، مشيرا إلى أن “العراقيين انتصروا على الارهاب وحرروا مدنهم وامامهم مهام كبيرة لغرض للحفاظ وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الاممية والدولية والاشقاء والاصدقاء”.بدوره، عبر الرئيس الدوري لمجلس الامن عن “دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته”، مشيداً بـ”السياسية المتوازنة التي ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الامن مما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي”. 

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